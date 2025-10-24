24.10.2025
Смотреть онлайн Хосе Гарсия - Piotr Siekanowicz 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Хосе Гарсия — Piotr Siekanowicz . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:55 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 02.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 02
UTR Pro Knoxville
Завершен
(5:7, 6:4, 7:6)
2 : 1
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Piotr Siekanowicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Piotr Siekanowicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Piotr Siekanowicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Piotr Siekanowicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Piotr Siekanowicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
62%
66%
Реализация брейк - пойнтов
45%
45%
Комментарии к матчу