Смотреть онлайн Семенистая Дарья - София Костулас 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Rovereto: Семенистая Дарья — София Костулас, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:50 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.