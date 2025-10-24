24.10.2025
Смотреть онлайн Семенистая Дарья - София Костулас 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Rovereto: Семенистая Дарья — София Костулас, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:50 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Rovereto
Завершен
(6:4, 3:6, 3:6)
1 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Семенистая Дарья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - София Костулас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - София Костулас - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
56%
59%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
Игры 1/4 финала
24.10
1
2
6
4
3
6
3
6
Завершен
24.10
2
0
6
3
6
2
Завершен
24.10
1
2
6
3
2
6
3
6
Завершен
24.10
2
1
4
6
7
5
6
3
Завершен
19.10
2
0
7
5
7
5
Завершен
19.10
2
0
6
4
6
3
Завершен
19.10
2
1
0
6
6
3
6
2
Завершен
19.10
0
2
2
6
2
6
Завершен
19.10
2
0
6
2
6
2
Завершен
19.10
1
2
6
1
6
7
3
6
Завершен
19.10
2
1
3
6
6
4
6
4
Завершен
Комментарии к матчу