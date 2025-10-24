24.10.2025
Смотреть онлайн Yilin Yan - Элис Отис 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Yilin Yan — Элис Отис . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 06.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 06
UTR Pro Knoxville Women
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Элис Отис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Элис Отис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Элис Отис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
61%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
43%
Комментарии к матчу