Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Франческа Маттиоли — Alex Ackman . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 04.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 04
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Alex Ackman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Alex Ackman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Alex Ackman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Alex Ackman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
65%
46%
Реализация брейк - пойнтов
78%
38%
