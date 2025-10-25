25.10.2025
Смотреть онлайн Франческа Маттиоли - Элис Отис 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Франческа Маттиоли — Элис Отис . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 04.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 04
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Элис Отис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Франческа Маттиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
63%
32%
Реализация брейк - пойнтов
86%
20%
