24.10.2025
Смотреть онлайн Катерин Аулия - Мейв Торнтон 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Катерин Аулия — Мейв Торнтон . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 04.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 04
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(2:5)
(2:5)
0 : 1
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Мейв Торнтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мейв Торнтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мейв Торнтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
41%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
