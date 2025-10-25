25.10.2025
Смотреть онлайн Julien Doitteau - Алан Джесудасон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Julien Doitteau — Алан Джесудасон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Отказ
(Победитель: Алан Джесудасон)
0 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алан Джесудасон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алан Джесудасон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алан Джесудасон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
42%
92%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу