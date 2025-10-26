26.10.2025
Смотреть онлайн G P Cano/Lepchenko - Джавара Х / Осборн А 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro WD: G P Cano/Lepchenko — Джавара Х / Осборн А, 1/2 финала . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/2 финала, Корт: Estadio
WTA Queretaro WD
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
47%
Реализация брейк - пойнтов
78%
33%
