Текстовая трансляция

Гейм 1 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 4 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Джавара Х / Осборн А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Джавара Х / Осборн А - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40