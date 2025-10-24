24.10.2025
Смотреть онлайн Андрес Мартин - Йоханнус Мандэй 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Андрес Мартин — Йоханнус Мандэй, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрес Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
57%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу