Смотреть онлайн Андрес Мартин - Йоханнус Мандэй 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Андрес Мартин — Йоханнус Мандэй, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.