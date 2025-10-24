24.10.2025
Смотреть онлайн Александра Олийникова - Панна Удварди 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Александра Олийникова — Панна Удварди, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:25 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Florianopolis
Завершен
(7:6, 7:6)
(7:6, 7:6)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Панна Удварди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
60%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
Комментарии к матчу