24.10.2025
Смотреть онлайн Кэрол Монне - Leyre Romero Gormaz 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Кэрол Монне — Leyre Romero Gormaz, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
WTA Florianopolis
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Leyre Romero Gormaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кэрол Монне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кэрол Монне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Leyre Romero Gormaz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
74%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
