24.10.2025
Смотреть онлайн Ж Мирелес - Victoria Santibanez Luna 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Ж Мирелес — Victoria Santibanez Luna . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ж Мирелес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ж Мирелес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Victoria Santibanez Luna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Victoria Santibanez Luna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Victoria Santibanez Luna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Victoria Santibanez Luna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
69%
35%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
