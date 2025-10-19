19.10.2025
Смотреть онлайн Nicole Lederman - Emanuela Lares 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ibague: Nicole Lederman — Emanuela Lares . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ibague
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nicole Lederman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Nicole Lederman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Nicole Lederman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Nicole Lederman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Nicole Lederman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Nicole Lederman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nicole Lederman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Nicole Lederman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Nicole Lederman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Nicole Lederman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Emanuela Lares - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Nicole Lederman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Nicole Lederman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
72%
52%
Реализация брейк - пойнтов
86%
0%
Комментарии к матчу