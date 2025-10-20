Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Джошуа Шени - Киган Смит 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Джошуа ШениКиган Смит, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 2
Challenger Sioux Falls
Джошуа Шени
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
20 октября 2025
Киган Смит
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джошуа Шени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Киган Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джошуа Шени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Киган Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Киган Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Киган Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джошуа Шени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джошуа Шени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джошуа Шени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Киган Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Киган Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джошуа Шени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Киган Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Киган Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
11
8
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
82%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
30%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
США Джошуа Шени США Киган Смит
0
2
3
6
3
6
Завершен
20.10
Индия Арьян Шах США Озан Барис
2
0
7
5
6
4
Завершен
20.10
Германия Макс Вискандт США Куинн Вандекастиле
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Ден Мартин США Стронг Кирчхеймер
2
0
7
6
7
6
Завершен
19.10
Португалия Франсиско Роча Япония Кента Миёши
2
0
7
6
6
1
Завершен
19.10
Франция Antoine Ghibaudo США Максвелл Экстед
2
0
6
4
7
5
Завершен
19.10
Аргентина Dante Teramo Беларусь Эрик Арутюнян
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Николас Арсено США Кайл Селиг
2
0
6
4
6
1
Завершен
19.10
Канада Клееве Харпер США Адхитья Ганесан
1
2
3
6
7
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
