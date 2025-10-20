Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Арьян Шах - Озан Барис 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Арьян ШахОзан Барис, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Арьян Шах
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
20 октября 2025
Озан Барис
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Озан Барис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
9
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
74%
74%
Реализация брейк - пойнтов
80%
33%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
США Джошуа Шени США Киган Смит
0
2
3
6
3
6
Завершен
20.10
Индия Арьян Шах США Озан Барис
2
0
7
5
6
4
Завершен
20.10
Германия Макс Вискандт США Куинн Вандекастиле
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Ден Мартин США Стронг Кирчхеймер
2
0
7
6
7
6
Завершен
19.10
Португалия Франсиско Роча Япония Кента Миёши
2
0
7
6
6
1
Завершен
19.10
Франция Antoine Ghibaudo США Максвелл Экстед
2
0
6
4
7
5
Завершен
19.10
Аргентина Dante Teramo Беларусь Эрик Арутюнян
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Николас Арсено США Кайл Селиг
2
0
6
4
6
1
Завершен
19.10
Канада Клееве Харпер США Адхитья Ганесан
1
2
3
6
7
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Хопси Ползела Хопси Ползела
Илирия Илирия
19 Ноября
22:45
Милан Милан
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина
19 Ноября
22:30
Вальядолид Вальядолид
Эстрела Эстрела
19 Ноября
22:30
Ресовия Жевуш Ресовия Жевуш
Кендзежин-Козле Кендзежин-Козле
19 Ноября
22:00
КК Босна КК Босна
Рильски Спортист Рильски Спортист
19 Ноября
21:30
Дутинхем Дутинхем
Азеррейл Баку Азеррейл Баку
19 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA