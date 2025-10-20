20.10.2025
Смотреть онлайн Арьян Шах - Озан Барис 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Арьян Шах — Озан Барис, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Завершен
(7:5, 6:4)
(7:5, 6:4)
2 : 0
20 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Озан Барис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
9
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
74%
74%
Реализация брейк - пойнтов
80%
33%
Комментарии к матчу