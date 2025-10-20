Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Макс Вискандт - Куинн Вандекастиле 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Макс ВискандтКуинн Вандекастиле, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Макс Вискандт
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
20 октября 2025
Куинн Вандекастиле
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Макс Вискандт
Макс Вискандт
Куинн Вандекастиле
Макс Вискандт
1 победа
0 побед
100%
0%
27.10.2025
Макс Вискандт
Макс Вискандт
2:0
Куинн Вандекастиле
Куинн Вандекастиле
Обзор

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
56%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
США Джошуа Шени США Киган Смит
0
2
3
6
3
6
Завершен
20.10
Индия Арьян Шах США Озан Барис
2
0
7
5
6
4
Завершен
20.10
Германия Макс Вискандт США Куинн Вандекастиле
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Ден Мартин США Стронг Кирчхеймер
2
0
7
6
7
6
Завершен
19.10
Португалия Франсиско Роча Япония Кента Миёши
2
0
7
6
6
1
Завершен
19.10
Франция Antoine Ghibaudo США Максвелл Экстед
2
0
6
4
7
5
Завершен
19.10
Аргентина Dante Teramo Беларусь Эрик Арутюнян
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Николас Арсено США Кайл Селиг
2
0
6
4
6
1
Завершен
19.10
Канада Клееве Харпер США Адхитья Ганесан
1
2
3
6
7
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
