20.10.2025
Смотреть онлайн Макс Вискандт - Куинн Вандекастиле 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Макс Вискандт — Куинн Вандекастиле, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
20 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Макс Вискандт
Куинн Вандекастиле
1 победа
0 побед
100%
0%
27.10.2025
Макс Вискандт
2:0
Куинн Вандекастиле
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
56%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
