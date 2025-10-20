Смотреть онлайн Макс Вискандт - Куинн Вандекастиле 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Макс Вискандт — Куинн Вандекастиле, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.