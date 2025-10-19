19.10.2025
Смотреть онлайн Вивиан Волфф - Мари Векерле 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bakersfield: Вивиан Волфф — Мари Векерле . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bakersfield
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Вивиан Волфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Вивиан Волфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мари Векерле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Вивиан Волфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
74%
56%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
Комментарии к матчу