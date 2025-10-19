19.10.2025
Смотреть онлайн Ден Мартин - Стронг Кирчхеймер 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Ден Мартин — Стронг Кирчхеймер, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:35 по московскому времени и пройдет на корте Sioux Falls Stadium.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Sioux Falls Stadium
Challenger Sioux Falls
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ден Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ден Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Стронг Кирчхеймер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Ден Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Ден Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
8
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
79%
80%
Реализация брейк - пойнтов
9%
33%
