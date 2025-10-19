Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Ден Мартин - Стронг Кирчхеймер 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Ден МартинСтронг Кирчхеймер, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:35 по московскому времени и пройдет на корте Sioux Falls Stadium.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Sioux Falls Stadium
Challenger Sioux Falls
Ден Мартин
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
19 октября 2025
Стронг Кирчхеймер
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ден Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ден Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Стронг Кирчхеймер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Ден Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Ден Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ден Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
6
8
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
79%
80%
Реализация брейк - пойнтов
9%
33%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
США Джошуа Шени США Киган Смит
0
2
3
6
3
6
Завершен
20.10
Индия Арьян Шах США Озан Барис
2
0
7
5
6
4
Завершен
20.10
Германия Макс Вискандт США Куинн Вандекастиле
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Ден Мартин США Стронг Кирчхеймер
2
0
7
6
7
6
Завершен
19.10
Португалия Франсиско Роча Япония Кента Миёши
2
0
7
6
6
1
Завершен
19.10
Франция Antoine Ghibaudo США Максвелл Экстед
2
0
6
4
7
5
Завершен
19.10
Аргентина Dante Teramo Беларусь Эрик Арутюнян
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Николас Арсено США Кайл Селиг
2
0
6
4
6
1
Завершен
19.10
Канада Клееве Харпер США Адхитья Ганесан
1
2
3
6
7
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
