Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Dante Teramo - Эрик Арутюнян 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Dante TeramoЭрик Арутюнян, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:35 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 2
Challenger Sioux Falls
Dante Teramo
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
19 октября 2025
Эрик Арутюнян
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
9
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
50%
81%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
США Джошуа Шени США Киган Смит
0
2
3
6
3
6
Завершен
20.10
Индия Арьян Шах США Озан Барис
2
0
7
5
6
4
Завершен
20.10
Германия Макс Вискандт США Куинн Вандекастиле
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Ден Мартин США Стронг Кирчхеймер
2
0
7
6
7
6
Завершен
19.10
Португалия Франсиско Роча Япония Кента Миёши
2
0
7
6
6
1
Завершен
19.10
Франция Antoine Ghibaudo США Максвелл Экстед
2
0
6
4
7
5
Завершен
19.10
Аргентина Dante Teramo Беларусь Эрик Арутюнян
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Николас Арсено США Кайл Селиг
2
0
6
4
6
1
Завершен
19.10
Канада Клееве Харпер США Адхитья Ганесан
1
2
3
6
7
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA