19.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Dante Teramo — Эрик Арутюнян, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:35 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 2
Challenger Sioux Falls
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
9
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
50%
81%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
