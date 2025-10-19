Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Франсиско Роча - Кента Миёши 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Франсиско РочаКента Миёши, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:50 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 2
Challenger Sioux Falls
Франсиско Роча
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Кента Миёши
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Франсиско Роча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
2
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
77%
56%
Реализация брейк - пойнтов
57%
18%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
США Джошуа Шени США Киган Смит
0
2
3
6
3
6
Завершен
20.10
Индия Арьян Шах США Озан Барис
2
0
7
5
6
4
Завершен
20.10
Германия Макс Вискандт США Куинн Вандекастиле
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Ден Мартин США Стронг Кирчхеймер
2
0
7
6
7
6
Завершен
19.10
Португалия Франсиско Роча Япония Кента Миёши
2
0
7
6
6
1
Завершен
19.10
Франция Antoine Ghibaudo США Максвелл Экстед
2
0
6
4
7
5
Завершен
19.10
Аргентина Dante Teramo Беларусь Эрик Арутюнян
0
2
1
6
3
6
Завершен
19.10
Канада Николас Арсено США Кайл Селиг
2
0
6
4
6
1
Завершен
19.10
Канада Клееве Харпер США Адхитья Ганесан
1
2
3
6
7
6
4
6
Завершен
