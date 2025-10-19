19.10.2025
Смотреть онлайн Франсиско Роча - Кента Миёши 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Франсиско Роча — Кента Миёши, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:50 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Stadium 2
Challenger Sioux Falls
Завершен
(7:6, 6:1)
(7:6, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Франсиско Роча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
77%
56%
Реализация брейк - пойнтов
57%
18%
Комментарии к матчу