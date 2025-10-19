19.10.2025
Смотреть онлайн Antoine Ghibaudo - Максвелл Экстед 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Antoine Ghibaudo — Максвелл Экстед, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:55 по московскому времени и пройдет на корте Sioux Falls Stadium.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Sioux Falls Stadium
Challenger Sioux Falls
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Максвелл Экстед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Antoine Ghibaudo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Antoine Ghibaudo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Максвелл Экстед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
77%
72%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу