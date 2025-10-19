Смотреть онлайн Николас Арсено - Кайл Селиг 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Николас Арсено — Кайл Селиг, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Sioux Falls Stadium.