19.10.2025
Смотреть онлайн Николас Арсено - Кайл Селиг 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Николас Арсено — Кайл Селиг, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Sioux Falls Stadium.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Sioux Falls Stadium
Challenger Sioux Falls
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайл Селиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Арсено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Николас Арсено - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Николас Арсено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Николас Арсено - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Кайл Селиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Николас Арсено - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайл Селиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кайл Селиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Николас Арсено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Николас Арсено - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Николас Арсено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Арсено - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кайл Селиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Николас Арсено - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Николас Арсено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
81%
55%
Реализация брейк - пойнтов
56%
67%
