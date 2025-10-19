19.10.2025
Смотреть онлайн Celeste Orozco Salazar - Cristina Rovira 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ibague: Celeste Orozco Salazar — Cristina Rovira . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ibague
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Celeste Orozco Salazar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Cristina Rovira - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Celeste Orozco Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Cristina Rovira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Celeste Orozco Salazar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Celeste Orozco Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Celeste Orozco Salazar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Celeste Orozco Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Celeste Orozco Salazar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Celeste Orozco Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Celeste Orozco Salazar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Cristina Rovira - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Celeste Orozco Salazar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Celeste Orozco Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
65%
46%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу