19.10.2025
Смотреть онлайн Андрэ Колларини - Орландо Луж 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Андрэ Колларини — Орландо Луж, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra Central
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрэ Колларини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Андрэ Колларини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андрэ Колларини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Андрэ Колларини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Орландо Луж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Андрэ Колларини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Андрэ Колларини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Андрэ Колларини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Орландо Луж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Андрэ Колларини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Орландо Луж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Андрэ Колларини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Орландо Луж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Орландо Луж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Андрэ Колларини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Андрэ Колларини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Орландо Луж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Андрэ Колларини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Орландо Луж - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
78%
68%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
