20.10.2025

Смотреть онлайн Victor A De Castro Rocha - Хуан Алехандро Эрнандез Серрано 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Victor A De Castro RochaХуан Алехандро Эрнандез Серрано, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 1
Challenger Costa do Sauipe
Victor A De Castro Rocha
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
20 октября 2025
Хуан Алехандро Эрнандез Серрано
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alex Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Victor A De Castro Rocha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Alex Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Alex Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Alex Hernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Victor A De Castro Rocha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Alex Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Alex Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Alex Hernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Victor A De Castro Rocha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Alex Hernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Victor A De Castro Rocha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Alex Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Alex Hernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Alex Hernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Victor A De Castro Rocha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Alex Hernandez - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
64%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
