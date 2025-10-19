19.10.2025
Смотреть онлайн Хуан Пабло Варийас - Себастьян Гима 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Хуан Пабло Варийас — Себастьян Гима, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:10 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 3
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Пабло Варийас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хуан Пабло Варийас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хуан Пабло Варийас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Себастьян Гима - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хуан Пабло Варийас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хуан Пабло Варийас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хуан Пабло Варийас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
59%
63%
Реализация брейк - пойнтов
11%
57%
