19.10.2025
Смотреть онлайн Николас Кикер - Эдуардо Рибейро 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Николас Кикер — Эдуардо Рибейро, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra Central
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(6:1, 3:6, 7:5)
2 : 1
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Эдуардо Рибейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Эдуардо Рибейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Эдуардо Рибейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
66%
57%
Реализация брейк - пойнтов
33%
11%
