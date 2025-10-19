19.10.2025
Смотреть онлайн Vitor Machado De Melo Cunha - Бруно Кузухара 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Vitor Machado De Melo Cunha — Бруно Кузухара, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 1
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(4:6, 6:7)
(4:6, 6:7)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бруно Кузухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Vitor Machado De Melo Cunha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Бруно Кузухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Бруно Кузухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Бруно Кузухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Vitor Machado De Melo Cunha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Бруно Кузухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Бруно Кузухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Vitor Machado De Melo Cunha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Бруно Кузухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
60%
83%
Реализация брейк - пойнтов
100%
38%
Комментарии к матчу