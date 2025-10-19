Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Муркель Дельян - Игор Хименес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Муркель ДельянИгор Хименес, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:20 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 2.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 2
Challenger Costa do Sauipe
Муркель Дельян
Завершен
(6:2, 4:6, 4:6)
1 : 2
19 октября 2025
Игор Хименес
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Игор Хименес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

История последних встреч

Муркель Дельян
Муркель Дельян
Игор Хименес
Муркель Дельян
1 победа
0 побед
100%
0%
11.10.2025
Игор Хименес
Игор Хименес
0:1
Муркель Дельян
Муркель Дельян
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
61%
63%
Реализация брейк - пойнтов
45%
56%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
Бразилия Victor A De Castro Rocha Мексика Хуан Алехандро Эрнандез Серрано
0
2
2
6
3
6
Завершен
19.10
Бразилия Райан Аугусто Дос Сантос Бразилия Матеус Алвес
0
2
2
6
1
6
Завершен
19.10
Перу Хуан Пабло Варийас Румыния Себастьян Гима
0
2
4
6
2
6
Завершен
19.10
Аргентина Николас Кикер Бразилия Эдуардо Рибейро
2
1
6
1
3
6
7
5
Завершен
19.10
Боливия Муркель Дельян Бразилия Игор Хименес
1
2
6
2
4
6
4
6
Завершен
19.10
Аргентина Диас Факундо Акоста Колумбия Miguel Tobon
0
0
0
0
Отменен
19.10
Аргентина Андрэ Колларини Бразилия Орландо Луж
2
0
6
1
7
6
Завершен
19.10
Бразилия Vitor Machado De Melo Cunha США Бруно Кузухара
0
2
4
6
6
7
Завершен
19.10
Бразилия Пауло Андре Сараива Дос Сантос Аргентина Гонсало Вильянуэва
0
2
5
7
2
6
Завершен
