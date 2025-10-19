19.10.2025
Смотреть онлайн Муркель Дельян - Игор Хименес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Муркель Дельян — Игор Хименес, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:20 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 2
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(6:2, 4:6, 4:6)
(6:2, 4:6, 4:6)
1 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Игор Хименес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Муркель Дельян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Муркель Дельян
Игор Хименес
1 победа
0 побед
100%
0%
11.10.2025
Игор Хименес
0:1
Муркель Дельян
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
61%
63%
Реализация брейк - пойнтов
45%
56%
Комментарии к матчу