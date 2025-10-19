19.10.2025
Смотреть онлайн Пауло Андре Сараива Дос Сантос - Гонсало Вильянуэва 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Гонсало Вильянуэва, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 3
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гонсало Вильянуэва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Гонсало Вильянуэва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Гонсало Вильянуэва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гонсало Вильянуэва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Гонсало Вильянуэва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
52%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу