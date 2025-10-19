Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Avery Alexander - Emma Kamper 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Avery AlexanderEmma Kamper . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Saguenay
Avery Alexander
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
19 октября 2025
Emma Kamper
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Avery Alexander - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Avery Alexander - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Emma Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Avery Alexander - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Emma Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Avery Alexander - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Emma Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Avery Alexander - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
60%
61%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу
