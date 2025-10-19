19.10.2025
Смотреть онлайн Rachael Smith - Juliette Lorthios-Guilledroit 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Rachael Smith — Juliette Lorthios-Guilledroit . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rachael Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Rachael Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Rachael Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Rachael Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Rachael Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Rachael Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Rachael Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Rachael Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Rachael Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Juliette Lorthios-Guilledroit - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Rachael Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Juliette Lorthios-Guilledroit - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Rachael Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Rachael Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
83%
29%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу