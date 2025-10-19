19.10.2025
Смотреть онлайн Cristina Elena Tiglea - Ирина Балус 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Cristina Elena Tiglea — Ирина Балус . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cristina Elena Tiglea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ирина Балус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Cristina Elena Tiglea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Cristina Elena Tiglea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Cristina Elena Tiglea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
55%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу