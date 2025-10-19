19.10.2025
Смотреть онлайн Анастасия Сысоева - Изабелла Мартон 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Анастасия Сысоева — Изабелла Мартон . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Изабелла Мартон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Изабелла Мартон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Изабелла Мартон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Изабелла Мартон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Изабелла Мартон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Изабелла Мартон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
57%
12%
Комментарии к матчу