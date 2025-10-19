19.10.2025
Смотреть онлайн Джордин МакБрайд - Нелли Кнезкова 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Джордин МакБрайд — Нелли Кнезкова . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Нелли Кнезкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Нелли Кнезкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Нелли Кнезкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Нелли Кнезкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Нелли Кнезкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Нелли Кнезкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Нелли Кнезкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нелли Кнезкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нелли Кнезкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Нелли Кнезкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Нелли Кнезкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Нелли Кнезкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
52%
74%
Реализация брейк - пойнтов
33%
83%
