19.10.2025
Смотреть онлайн Margaret Sohns - Моника Войцик 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Margaret Sohns — Моника Войцик . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(6:4, 2:6, 7:5)
2 : 1
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Margaret Sohns - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Моника Войцик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Margaret Sohns - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Margaret Sohns - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Моника Войцик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Моника Войцик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Моника Войцик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Margaret Sohns - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Margaret Sohns - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Margaret Sohns - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Моника Войцик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Моника Войцик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Margaret Sohns - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Моника Войцик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Моника Войцик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Margaret Sohns - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Моника Войцик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Моника Войцик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Margaret Sohns - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Margaret Sohns - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Моника Войцик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Моника Войцик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Margaret Sohns - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Margaret Sohns - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Моника Войцик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Margaret Sohns - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Моника Войцик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Моника Войцик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Margaret Sohns - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Margaret Sohns - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
10
5
Выигрыш первой подачи
58%
61%
Реализация брейк - пойнтов
58%
58%
Комментарии к матчу