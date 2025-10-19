19.10.2025
Смотреть онлайн Khushi Kaur Grewal - Юлита Санер 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Khushi Kaur Grewal — Юлита Санер . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(0:6, 0:6)
(0:6, 0:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлита Санер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юлита Санер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юлита Санер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Юлита Санер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юлита Санер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Юлита Санер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юлита Санер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Юлита Санер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юлита Санер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юлита Санер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юлита Санер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
18%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу