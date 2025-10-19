19.10.2025
Смотреть онлайн Мариан G P Cano - Кристина Новак 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Мариан G P Cano — Кристина Новак, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристина Новак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мариан G P Cano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мариан G P Cano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристина Новак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мариан G P Cano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кристина Новак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мариан G P Cano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мариан G P Cano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мариан G P Cano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристина Новак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Мариан G P Cano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Кристина Новак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
9
Выигрыш первой подачи
47%
65%
Реализация брейк - пойнтов
83%
64%
