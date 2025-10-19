19.10.2025
Смотреть онлайн Ииро Васа - Девид Мартиросян 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Ииро Васа — Девид Мартиросян, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Финал, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Девид Мартиросян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Девид Мартиросян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Девид Мартиросян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ииро Васа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Девид Мартиросян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Девид Мартиросян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ииро Васа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
59%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
