19.10.2025
Смотреть онлайн Симона Уолтерт - Алиса Раме 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Rio De Janeiro: Симона Уолтерт — Алиса Раме, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Rio De Janeiro
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Симона Уолтерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
52%
37%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
