19.10.2025

Смотреть онлайн Сильви Зунд - Анастасия Золотарёва 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Сильви ЗундАнастасия Золотарёва, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
WTA Florianopolis
Сильви Зунд
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
19 октября 2025
Анастасия Золотарёва
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сильви Зунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сильви Зунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сильви Зунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сильви Зунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сильви Зунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сильви Зунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сильви Зунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Сильви Зунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
46%
43%
Реализация брейк - пойнтов
83%
64%
Игры Квалификационный Раунд 1
19.10
Лихтенштейн Сильви Зунд Россия Анастасия Золотарёва
0
2
4
6
4
6
Завершен
19.10
Италия Мириана Тона Бразилия Maria E Carbone dos Santos
-
-
Отменен
19.10
Бразилия Джулия Кониши Камарго Сильва Чили Фернанда Лабрана
2
1
1
6
7
6
6
3
Завершен
