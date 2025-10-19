19.10.2025
Смотреть онлайн Rafael Jodar - Мартин Дамм 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lincoln: Rafael Jodar — Мартин Дамм, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, Финал, Корт: Stadium
Challenger Lincoln
Завершен
(6:7, 6:3, 5:3)
2 : 1
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
12
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
81%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
