19.10.2025
Смотреть онлайн Daniela Martinez Guerrero - Мария Фернанда Эрасо Гонсалес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Daniela Martinez Guerrero — Мария Фернанда Эрасо Гонсалес, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniela Martinez Guerrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Daniela Martinez Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Daniela Martinez Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Daniela Martinez Guerrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Daniela Martinez Guerrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Daniela Martinez Guerrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
50%
59%
Реализация брейк - пойнтов
29%
56%
