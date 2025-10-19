19.10.2025
Смотреть онлайн Katherine Torres Lopez - Мария Ф Наварро Олива 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Katherine Torres Lopez — Мария Ф Наварро Олива, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:55 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Ф Наварро Олива - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Katherine Torres Lopez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Katherine Torres Lopez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Katherine Torres Lopez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мария Ф Наварро Олива - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мария Ф Наварро Олива - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Katherine Torres Lopez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Katherine Torres Lopez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мария Ф Наварро Олива - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мария Ф Наварро Олива - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
59%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры Квалификационный Раунд 1
