19.10.2025

Смотреть онлайн Джулия Кониши Камарго Сильва - Фернанда Лабрана 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Джулия Кониши Камарго СильваФернанда Лабрана, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Center Court
WTA Florianopolis
Джулия Кониши Камарго Сильва
Завершен
(1:6, 7:6, 6:3)
2 : 1
19 октября 2025
Фернанда Лабрана
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джулия Кониши Камарго Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джулия Кониши Камарго Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Джулия Кониши Камарго Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Джулия Кониши Камарго Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Джулия Кониши Камарго Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Джулия Кониши Камарго Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
7
8
Выигрыш первой подачи
52%
49%
Реализация брейк - пойнтов
57%
45%
Игры Квалификационный Раунд 1
19.10
Лихтенштейн Сильви Зунд Россия Анастасия Золотарёва
0
2
4
6
4
6
Завершен
19.10
Италия Мириана Тона Бразилия Maria E Carbone dos Santos
-
-
Отменен
19.10
Бразилия Джулия Кониши Камарго Сильва Чили Фернанда Лабрана
2
1
1
6
7
6
6
3
Завершен
