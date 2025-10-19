Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Адолфо Даниел Вальехо - Педро Боскардин Диас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Curitiba: Адолфо Даниел ВальехоПедро Боскардин Диас, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central 4.

МСК, Финал, Корт: Quadra Central 4
Challenger Curitiba
Адолфо Даниел Вальехо
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
19 октября 2025
Педро Боскардин Диас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
58%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Игры Финал
19.10
Парагвай Адолфо Даниел Вальехо Бразилия Педро Боскардин Диас
2
0
6
3
7
5
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA