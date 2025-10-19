19.10.2025
Смотреть онлайн Адолфо Даниел Вальехо - Педро Боскардин Диас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Curitiba: Адолфо Даниел Вальехо — Педро Боскардин Диас, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central 4.
МСК, Финал, Корт: Quadra Central 4
Challenger Curitiba
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
58%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
