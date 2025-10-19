19.10.2025
Смотреть онлайн Bobo/Dickerson - Salvo/Ratti 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Santiago MD: Bobo/Dickerson — Salvo/Ratti . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Santiago MD
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Bobo/Dickerson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Salvo/Ratti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Salvo/Ratti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Bobo/Dickerson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Salvo/Ratti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Bobo/Dickerson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bobo/Dickerson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Salvo/Ratti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Salvo/Ratti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Bobo/Dickerson - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
88%
57%
Реализация брейк - пойнтов
31%
43%
