19.10.2025
Смотреть онлайн Рената Заразуа - Анна Синклэр Роджерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Macon: Рената Заразуа — Анна Синклэр Роджерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Macon
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Рената Заразуа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анна Синклэр Роджерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Анна Синклэр Роджерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
64%
43%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
