Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Чарли Робертсон - Раду Албот 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hamburg: Чарли РобертсонРаду Албот, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Hamburg
Чарли Робертсон
Завершен
(0:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
19 октября 2025
Раду Албот
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
60%
54%
Реализация брейк - пойнтов
42%
62%
Игры Квалификационный Раунд 1
19.10
Нидерланды Сандер Йонг Германия Дэниел Масур
2
0
7
5
6
3
Завершен
19.10
Англия Чарли Робертсон Молдова, Республика Раду Албот
2
1
0
6
6
3
6
3
Завершен
19.10
Германия Нино Эхреншнайдер Германия Рудольф Моллекер
0
2
2
6
4
6
Завершен
19.10
Финляндия Ээро Васа Испания Педро Вивес Марсок
0
2
4
6
2
6
Завершен
19.10
Италия Якопо Берреттини Германия Янник Опиц
1
2
6
4
6
7
2
6
Завершен
19.10
Казахстан Денис Евсеев Испания Альберто Барросо Кампос
2
1
4
6
7
6
6
0
Завершен
19.10
Бельгия Буваясар Гадамаури Германия Флориан Броска
2
0
7
6
6
4
Завершен
19.10
Таиланд Максимус Джонс Ирландия Michael Agwi
2
0
7
6
7
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA