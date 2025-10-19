19.10.2025
Смотреть онлайн Чарли Робертсон - Раду Албот 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hamburg: Чарли Робертсон — Раду Албот, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Hamburg
Завершен
(0:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Чарли Робертсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
60%
54%
Реализация брейк - пойнтов
42%
62%
