Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Алина Шербинина - Малкиа Нгуну 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boca Raton Women: Алина ШербининаМалкиа Нгуну, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на корте Rick Macci Tennis Center - Court 12.

МСК, Финал, Корт: Rick Macci Tennis Center - Court 12
UTR Pro Boca Raton Women
Алина Шербинина
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
19 октября 2025
Малкиа Нгуну
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алина Шербинина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Малкиа Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
67%
40%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
Игры Финал
19.10
США Carrington Brown США Gabriella Harper
2
0
6
6
6
6
Завершен
19.10
Франция Louane Lutringer Англия Athina Schlepphorst
2
0
6
4
6
3
Завершен
19.10
США Harper Stone США Reese Frank
-
-
Отменен
19.10
Украина Sofiia Bielinska Швейцария Josephine Kunz
2
1
7
7
5
5
6
6
Завершен
19.10
США Harper Stone Бельгия Katarina Kujovic
2
0
7
7
6
6
Завершен
19.10
Россия Алина Шербинина США Малкиа Нгуну
2
0
6
0
6
3
Завершен
17.05
Беларусь Katsiaryna Starastsenka США Джульетта Наск
-
-
Завершен
17.05
США Шелби Принс США Avery Arant
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
ATP Файналс - МП
ATP Файналс - МП
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA