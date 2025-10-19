19.10.2025
Смотреть онлайн Алина Шербинина - Малкиа Нгуну 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boca Raton Women: Алина Шербинина — Малкиа Нгуну, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на корте Rick Macci Tennis Center - Court 12.
МСК, Финал, Корт: Rick Macci Tennis Center - Court 12
UTR Pro Boca Raton Women
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алина Шербинина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алина Шербинина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Малкиа Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алина Шербинина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
67%
40%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
